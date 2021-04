Francia: ministro Salute, epidemia Covid migliora ma situazione resta fragile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi cinque giorni in Francia l'epidemia di coronavirus ha iniziato una "decrescita", ma questa tendenza "resta fragile". Lo ha detto il ministro della Salute Olivier Veran, in un'intervista rilasciata al quotidiano locale "Le Telegramme". Veran ha sottolineato che il Paese resta "ad un livello molto alto dell'epidemia" con circa 33 mila casi al giorno in media. Per questo secondo il ministro è necessario continuare "gli sforzi" destinati a migliorare la situazione. Veran ha poi parlato della fase successiva, quando verranno tolte le restrizioni attualmente in vigore. Il ministro si è detto favorevole ad applicare una strategia localizzata, cominciando nelle zone dove la situazione sanitaria è migliore. (Frp)