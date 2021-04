Milano: entrò nel Duomo e prese in ostaggio guardia giurata, assolto per vizio mente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato assolto in quanto non imputabile perché "totalmente incapace di intendere e di volere" al momento del fatto il 26enne egiziano, a processo con le accuse sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma per essere entrato lo scorso 12 agosto nel Duomo di Milano e aver preso in ostaggio una guardia giurata sotto la minaccia di un coltello. Lo ha deciso il giudice Silvana Pucci della settima penale del Tribunale accogliendo la richiesta delle parti. Il giudice ha inoltre disposto, come misura di sicurezza, il ricovero per i prossimi tre anni del 26enne nella Rems di Castiglione delle Stiviere (Mn). Attualmente l'uomo, difeso dal legale Costanza Pedrotti, è ancora detenuto al Carcere di San Vittore in quanto non ci sono posti disponibili nell'ex ospedale psichiatrico giudiziario. Durante la fase delle indagini preliminari il 26enne era stato dichiarato da un perito nominato dal gip Raffaella Mascarino "totalmente incapace di intendere e di volere" al momento del fatto. Stando alle risultanze dei colloqui in carcere esposte durante l'incidente probatorio lo psichiatra forense Mario Mantero aveva constatato che il giovane fosse "pericoloso socialmente". (segue) (Rem)