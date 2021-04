Milano: entrò nel Duomo e prese in ostaggio guardia giurata, assolto per vizio mente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quel giorno dello scorso agosto il 26enne regolare in Italia è stato bloccato e immobilizzato da un repentina azione degli agenti dell'Ufficio Prevenzione generale e del Reparto mobile della Questura in un momento di stallo della trattativa durata circa dieci minuti all'interno della cattedrale. Poco prima il cittadino nordafricano si trovava seduto sui gradini del sagrato. Quando due poliziotti della pattuglia 'appiedata' Duomo lo hanno avvicinato per sottoporlo a un controllo di routine, l'uomo si è innervosito e ha rifiutato di farsi identificare. Improvvisamente si è alzato e si è diretto all'ingresso riservato ai fedeli e dopo aver spinto la guardia giurata è entrato in chiesa. Sulle sue tracce si è messo un secondo vigilante che lo ha seguito fino al Presibiterio, dietro l'altare. Lì lo straniero ha estratto un coltello e minacciando la guardia giurata l'ha fatta inginocchiare. È stato immediatamente raggiunto dai poliziotti, tra cui un funzionario del commissario Centro, che hanno cercato di far desistere l'uomo e di gettare via l'arma. Dai successivi accertamenti degli investigatori, coordinati dai pm Alberto Nobili e Enrico Pavone della sezione distrettuale antiterrorismo, era stato escluso che dietro al gesto ci fosse un movente legato a finalità terroristiche. (Rem)