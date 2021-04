Covid: in pandemia imprese ferite da criminalità, a Roma paura per 42 per cento aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha colpito duramente le imprese del terziario di mercato che stanno vivendo una crisi senza precedenti, la più drammatica dal dopoguerra ad oggi. Imprese, soprattutto quelle più deboli e meno strutturate, che tra i principali problemi indicano la mancanza di liquidità, la perdita di fatturato e le complicazioni burocratiche. Ma tra gli effetti del Covid ci sono anche i fenomeni criminali. A questo proposito, l’indagine di Confcommercio rileva la crescita dell’usura (+ 14 punti percentuali rispetto al 2019). A indicarlo è il 27 per cento degli imprenditori del terziario di mercato. E sono circa 40 mila le imprese del commercio, alloggio e ristorazione che rischiano di finire nella morsa di questo fenomeno. Sono i dati presentati oggi da Confcommercio nel corso dell’ottava edizione della giornata “Legalità, ci piace!” alla quale ha preso parte il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e il presidente dell’Ambulatorio Antiusira Onlus Luigi Ciatti. Dall’analisi realizzata a livello territoriale in alcune grandi città, la situazione appare particolarmente critica al Sud con dati allarmanti per Napoli, Bari e Palermo dove la diffusione dell’usura è decisamente più elevata rispetto alle altre città considerate. (segue) (Rer)