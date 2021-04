Covid: in pandemia imprese ferite da criminalità, a Roma paura per 42 per cento aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al resto d’Italia, la crisi economica a Roma è percepita in modo peggiore: dall’indagine emerge che circa il 30 per cento delle attività della Capitale sta pensando di chiudere definitivamente, il 42 per cento ritiene aumentata la pressione della criminalità sulle imprese e il 19 per cento ritiene diffusa l’usura sul proprio territorio. Il 62 per cento delle imprese ha avuto problemi di liquidità nel corso del 2020 (rispetto al 52 per cento della media italiana), il 72 per cento delle imprese hanno subito una forte perdita o chiuso in perdita (rispetto al 68 per cento in Italia) e il 30 per cento valuterà se chiudere definitivamente l’attività, rispetto al 19 per cento della media italiana). A Roma, inoltre, il 42 per cento delle imprese crede che con il Covid la pressione della criminalità sia aumentata (quasi in pari con la media italiana del 44 per cento) e il 19 per cento crede che nella zona in cui opera l’usura sia molto o abbastanza diffusa (rispetto al 21 per cento del resto d’Italia. (segue) (Rer)