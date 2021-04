Covid: in pandemia imprese ferite da criminalità, a Roma paura per 42 per cento aziende (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 48 per cento degli imprenditori consiglierebbe alla vittima di usura di denunciare alle forze dell’ordine e il 21 per cento indicano come riferimento i centri antiusura. Le forze dell’ordine sono ritenute il soggetto più vicino agli imprenditori minacciati (per il 36 per cento degli intervistati), ma il 32 per cento degli imprenditori si sente solo di fronte alla criminalità. L’indagine è stata condotta da Swg mediante interviste Cati/Cawi somministrate dal 22 gennaio all’8 febbraio 2021 su un campione di 705 imprese del terziario di mercato e con un approfondimento sul tema dell’usura che ha visto il coinvolgimento di 591 imprese del commercio, strutture ricettive e pubblici esercizi con meno di 10 addetti distribuite sull’intero territorio nazionale e di 810 imprese della stessa tipologia distribuite su 9 grandi città (90 per ogni città). (Rer)