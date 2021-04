Covid: Salvini, su riaperture siamo a metà dell'opera, proporremo di allungare il coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, "hanno ragione i ristoratori, siamo solo a metà dell'opera con le riaperture. In altri paesi europei, come a Madrid in Spagna, da tempo sono aperti bar, ristoranti fino alle 23 ma sono aperti anche musei, teatri". Parlando ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24, il leader leghista ha spiegato che se i dati saranno buoni "nei prossimi giorni bisogna pensare ad altre riaperture. C'è una discriminazione tra chi ha posti all'aperto e chi ha soli posti al chiuso. Uno sforzo è dovuto contando sul buon senso degli italiani". E sul coprifuoco ha aggiunto che come Lega "porteremo la proposta di allungarlo alle 23. Lo chiedono anche i governatori e i sindaci, è una richiesta fondata su dati scientifici e sul buon senso", ha concluso. (Rin)