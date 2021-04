Grillo: Salvini, non giudico il 'padre' ma politicamente chiedo coerenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito allo sfogo di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro ,accusato insieme ad altri tre amici di presunta violenza sessuale, il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato: "Non giudico Grillo padre, non entro nei suoi problemi familiari. Lo sfogo del padre lo posso comprendere", ha spiegato. "Politicamente però chiedo un po' di coerenza: se si è garantisti in casa tua non si può mettere alla gogna chi è indagato", ha concluso il leader leghista.(Rin)