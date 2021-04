Calcio: Florentino Perez, Superlega nata per salvare questo sport dalla rovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Supelega è nata per "salvare il calcio che si trova in un momento critico, sull'orlo della rovina". Lo ha affermato in un'intervista televisiva al programma "El Chiringuito" il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, spiegando le ragioni della nuova competizione sportiva che nelle ultime ore ha provocato un terremoto nel mondo del calcio. Secondo Perez, il calcio da tempo "sta perdendo interesse ed è in caduta libera" e, pertanto, era necessario "fare qualcosa". Il calcio, ha proseguito, "deve evolversi come la vita adattandosi ai tempi". Perez, uno degli promotori della Supelega, ha evidenziato che a causa della pandemia i club più importanti del Continente hanno perso oltre 5 miliardi di euro ed il solo Real Madrid circa 400 milioni. "Era una fase già delicata, ma poi il coronavirus è venuto a darci il colpo di grazia. In questa situazione, si muore", ha aggiunto Florentino Perez rimarcando come la nuova formula sarà in grado di rendere le partite "più competitive e attraenti per recuperare il denaro che è stato perso". (segue) (Spm)