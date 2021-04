Calcio: Florentino Perez, Superlega nata per salvare questo sport dalla rovina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito Perez ha affermato che ora la Champions League, la più importante competizione calcistica europea, è "attraente solo dai quarti di finale" in poi. In merito ai diritti televisivi, Perez ha sottolineato: "Non può essere che nella Liga spagnola i club modesti guadagnino e il Barcellona perda. O che in Inghilterra le sei squadre della Premier perdono e le altre 14 vincono. Questo dura da un po' di tempo". L'obiettivo degli organizzatori della Superlega è iniziare il prima possibile, probabilmente già ad agosto di quest'anno, anche se sono aperti a ritardare il progetto nel caso in cui sia possibile raggiungere un accordo con la Uefa. "Vogliamo parlare con loro e con la Fifa", ha rassicurato Florentino Perez. (Spm)