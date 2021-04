© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le mozioni di sfiducia "non si ottengono riaperture, non ci sono i numeri in Parlamento per una sfiducia. Io, invece, penso che una Commissione Parlamentare sulle responsabilità della pandemia, a partire dal ministro Speranza, possa avere i numeri in Parlamento". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. (Rin)