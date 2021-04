Sardegna: pranzo "proibito" di Sardara, domani la ripresa degli interrogatori in Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere questa la settimana decisiva per capire che verso prenderà l'indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Cagliari sul pranzo "proibito" di Sardara interrotto dall'arrivo dei militari della Guardia di finanza, a cui hanno preso parte una quarantina tra dirigenti della Regione, manager di aziende sanitarie, medici, ingegneri, vertici di enti strumentali, politici e militari, in violazione dei divieti imposti dalla zona arancione. Domani il pubblico ministero Giangiacomo Pilia riprenderà gli interrogatori. Non risultano, finora, indagati. Secondo quanto emerso finora, ad organizzare l'incontro conviviale sarebbe stato il gestore delle Terme di Sardara Giovanni Antonio Corona. Tra le dodici persone già sentite dai magistrati, coadiuvati dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziario di Cagliari, ci sono anche Giuliano Patteri, direttore generale di Forestas, Umberto Oppus, direttore generale dell'assessorato regionale agli Enti locali - l'unico finora ad aver annunciato di voler rimettere il mandato -, Alessandro Naitana, direttore generale dell'assessorato regionale all'Industria, Sandro Murtas, ex direttore generale di Abbanoa, i vertici dell'Aou di Cagliari (Giorgio Sorrentino, la direttrice amministrativa Roberta Manutza e Paola Racugno, nominata il primo febbraio scorso direttrice sanitaria), il comandante del 151esimo Reggimento della Brigata Sassari, colonnello Mario Granari, il gestore della struttura Giovanni Corona e Mauro Esu, portavoce del presidente della regione Sardegna Christian Solinas. (Rsc)