Cina-Cuba: Xi si congratula col segretario neoeletto Diaz-Canel

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha inviato un messaggio di congratulazioni a Miguel Diaz-Canel per la sua elezione a primo segretario del Comitato centrale del Partito comunista di Cuba (Pcc). "L'ottavo Congresso ha tracciato un progetto per la causa socialista di Cuba", ha scritto Xi nel suo messaggio di congratulazioni, aggiungendo che "l'elezione di Diaz-Canel riflette la fiducia e le aspettative di tutti i membri del Pcc e del popolo cubano". "Sotto la guida di Diaz-Canel, il Partito comunista e il governo condurranno il popolo cubano verso le nuove conquiste della causa del socialismo con caratteristiche cubane", ha aggiunto il presidente Xi. "Le relazioni Cina-Cuba sono diventate più forti con il passare del tempo e hanno assistito a uno sviluppo continuo", ha evidenziato il presidente cinese, che ha concluso il suo messaggio affermando che "la Cina è pronta a collaborare con Diaz-Canel per rafforzare le relazioni tra i due Paesi, approfondire gli scambi e la cooperazione" e così "spingere congiuntamente per lo sviluppo continuo delle cause socialiste di Cina e Cuba". (Cip)