Grillo: Schifani (FI), video totalmente inopportuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il video del fondatore del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, "è stato totalmente inopportuno e, come avvocato, penso sia stato addirittura controproducente per la strategia difensiva del figlio". Così il senatore di Forza Italia (FI) e consigliere politico di Silvio Berlusconi, Renato Schifani, ospite a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Di certo Grillo non può essere garantista a giorni alterni, tanto più che è stato lui a volere l'abolizione della prescrizione, un istituto che vuole evitare la figura dell'imputato a vita. E pur comprendendo il dolore paterno, non è ammissibile che venga calpestata la sofferenza della ragazza e dei suoi famigliari" sottolinea il senatore azzurro, che poi prosegue sul caso Salvini: "A mio avviso il reato non esiste e il rinvio a giudizio va considerato per ciò che è: la constatazione monocratica del gip che non ci sono elementi per archiviare l'accusa. Ma questo non può mai essere scambiato per una condanna preventiva".(Rin)