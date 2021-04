Austria: Covid, per Kurz riaperture da metà maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla metà di maggio prossimo, l'Austria riaprirà diversi settori chiusi per contenere la pandemia di Covid-19. Il governo presenterà il relativo piano alla fine di questa settimana. È quanto affermato dal cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica “Orf”. In particolare, il leader del Partito popolare austriaco (Ovp) ha dichiarato: “Dal turismo alla gastronomia, dalla cultura allo sport, tutti i settori necessitano alla fine di un passo verso la normalità”. Le riaperture, ha sottolineato Kurz, avverranno a “severe condizioni”. Per accedere agli esercizi commerciali non è previsto alcun test per il coronavirus, che sarà invece necessario per ristorazione e turismo. A giugno e luglio, le misure di sicurezza verranno allentate. (Geb)