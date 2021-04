Roma: Raggi, giardini piazza Vittorio riqualificati dopo 20 anni, visitate la bellezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per chi non avesse ancora visitato i meravigliosi Giardini di Piazza Vittorio, nel quartiere dell’Esquilino, abbiamo una sorpresa speciale. Un video realizzato da un drone che offre una prospettiva di tutta l’area da un punto di vista privilegiato". Lo afferma in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi mostrando le immagini della piazza. "Un viaggio tra le bellezze ritrovate dei giardini, alberi e piante esotiche, percorsi pedonali e aree giochi più sicure per i bambini, la fontana del Glauco restaurata accanto ai Trofei di Mario, uno splendido mosaico realizzato dai piccoli studenti dell’Istituto Daniele Manin. Queste sono solo alcune delle bellezze nei nuovi Giardini di Piazza Vittorio, riqualificati dopo 20 anni. Se non li avete ancora visitati, fatelo presto. Nel frattempo godetevi questo volo straordinario", conclude la prima cittadina di Roma. (Rer)