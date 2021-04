Cina: cresce il commercio nella provincia di Anhui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia di Anhui, nella Cina orientale, ha visto crescere i propri flussi commerciali con i Paesi della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri) e altri Paesi membri del Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) rispettivamente del 43,1 per cento e del 18,9 per cento su base annua nel primo trimestre 2021. I dati sono stati resi noti dal governo provinciale. Nel primo trimestre, le importazioni e le esportazioni in Anhui sono state pari a 146,46 miliardi di yuan (circa 18,7 miliardi di euro), in crescita del 36,7 per cento su base annua. Solo nel mese di marzo, le importazioni e le esportazioni dell'Anhui hanno raggiunto i 56,08 miliardi di yuan, il volume mensile più alto nella storia della provincia. Il volume degli scambi dell'Anhui con i Paesi lungo la Belt and Road ha raggiunto i 36,75 miliardi di yuan nel primo trimestre, pari al 25,1 per cento del valore totale delle importazioni e delle esportazioni della provincia. Le importazioni e le esportazioni verso altri Paesi membri della Rcep sono state pari a 39,57 miliardi di yuan, e i prodotti meccanici ed elettrici hanno rappresentato più della metà del valore totale delle esportazioni. (Cip)