Calcio: Schifani (FI) su Superlega, deluso da strappo elitario italiane

- Il senatore di Forza Italia (FI), Renato Schifani, ospite a "Radio Anch'io" su Rai Radio1, si dice "deluso e amareggiato dal fatto che un mondo ricco come quello del calcio, che percepisce peraltro sostanziali sussidi statali, sia arrivato ad uno strappo elitario per trovare un riparo finanziario". "E non può che dispiacere la partecipazione di tre club italiani. Così si penalizzano milioni di italiani: lo sport è un patrimonio sociale e collettivo di tutto il Paese", aggiunge il consigliere politico di Silvio Berlusconi. (Rin)