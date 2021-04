Energia: Spagna, nel primo trimestre per Engas utile netto di 92,9 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Engas nel primo trimestre di quest'anno ha ottenuto un utile netto di 92,9 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla società in un comunicato Engas gode di una "solida posizione di liquidità" che alla fine del trimestre era di oltre 2,8 miliardi di euro. Il dividendo per il 2020, che sarà proposto alla prossima assemblea generale degli azionisti, prevista per maggio, sarà di 1,68 euro lordi per azione, con un aumento annuale del 5 per cento, in linea con la strategia della società. Il gas naturale ha giocato un ruolo chiave durante la tempesta Filomena che a gennaio di quest'anno aveva flagellato la Spagna per diversi giorni, anche se la sua domanda è risultata inferiore del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. (Spm)