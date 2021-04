Roma: ruba capi di abbigliamento a centro commerciale Porta di Roma per 235 euro, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A.C.J., 37enne, colombiano, è stato arrestato per furto aggravato dagli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara. L'uomo, con precedenti, entrato all'interno di un negozio nel centro commerciale Porta di Roma, dopo aver divelto le placche anti-taccheggio da alcuni capi d'abbigliamento per un valore di 235 euro, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dai poliziotti. Indosso nascondeva una pinza in metallo che è stata sequestrata. (Rer)