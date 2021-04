Brasile: 1.347 morti in 24 ore, quasi 14 milioni di contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile il tasso di incidenza, in crescita costante sin dall'inizio della pandemia è cresciuto ulteriormente raggiungendo i 6.649 contagi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), anche questo in aumento progressivo da marzo 2020, è salito ulteriormente attestandosi a 178,3 per centomila abitanti, mentre il tasso di letalità (numero di deceduti per i quali era stata diagnosticata la Covid) è salito al 2,7 per cento. Secondo le proiezioni dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell'Università di Washington la curva di contagi, morti e occupazione di letti in terapia intensiva resta in fase ascendente e rischia secondo gli scienziati di raggiungere il nuovo picco tra aprile e maggio, raggiungendo quasi 500 mila vittime a giugno. (Brb)