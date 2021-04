Egitto: governo denuncia i danni causati dall'apertura della Diga etiope sul Nilo Azzurro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero dell'Irrigazione e delle risorse idriche egiziano, Mohamed Ghanem, è intervenuto spiegando i dettagli del rifiuto dell'Egitto nei confronti delle recenti misure etiopi per proseguire il riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Ghanem ha dichiarato, in un'intervista durante il programma "Final Word" sul canale "Extra News": "Stiamo ora assistendo alla continuazione delle misure unilaterali etiopi relative al riempimento della diga Rinascita. Le recenti misure adottate da Addis Abeba sono due aperture che sono state realizzate con l'obiettivo di abbassare il livello dell'acqua". Il ministro ha proseguito: "In passato, vedevamo passare l'acqua sulla diga e non si potevano costruire rampe o avviare colate di cemento. L'avvio delle due nuove aperture mira a ridurre il livello dell'acqua nel lago artificiale in preparazione per lo scarico e quindi procedere al secondo riempimento". (Cae)