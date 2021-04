Cina: Covid, Xi evidenzia centralità dell'Oms nel contrasto alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, intervenuto all'apertura del Forum di Boao per l'Asia, ha dichiarato che il ruolo chiave dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) deve trovare piena espressione negli sforzi globali per il contrasto della pandemia di coronavirus. "Dovrebbero essere compiuti sforzi internazionali per rafforzare la ricerca e lo sviluppo, la produzione e la distribuzione omogenea dei vaccini nella lotta in corso contro il Covid-19", ha affermato Xi: solo in questo modo sarà possibile "garantire che tutti nel mondo possano accedere e permettersi i vaccini di cui hanno bisogno", ha aggiunto il presidente cinese, citato dai media di Stato di Pechino. (Cip)