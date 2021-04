© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a carabinieri e Dda per il blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico e spaccio di droga. Operavano tra via Gigliotti, via Tranfo, via Mechelli, in una delle più grandi piazze di spaccio romane chiamata 'La Lupa'. Avanti a testa alta". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)