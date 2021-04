Roma: forzano saracinesca di un negozio per rubare all'interno, arrestati due ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Colombo, del VII Distretto Tor Carbone e IX distretto Esposizione, hanno arrestato due italiani, S.D. e S.G., rispettivamente di 25 e 27 anni, il primo con precedenti dopo essere stati colti in flagranza mentre, dopo aver forzato una saracinesca di un locale di via Guido de Ruggiero, stavano tentando di rubare all'interno. all'arrivo dei poliziotti i due malviventi hanno tentato la fuga abbandonando in strada 3 cacciaviti e due scalpelli, recuperati e sequestrati dagli agenti. Sequestrata l'auto utilizzata per arrivare sul posto. (Rer)