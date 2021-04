Polonia: viceministro Esteri, sanzioni a Russia sono prezzo per azioni in Ucraina e Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni alla Russia sono il prezzo per le sue azioni verso Ucraina e Georgia. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Szymon Szynkowski vel Sek, in conversazione con l'agenzia di stampa "Pap". Szynkowski si è riferito alle sanzioni annunciate giovedì scorso dalla Casa Bianca, le quali "mostrano la determinazione degli Stati Uniti nel difendere i propri interessi". Il viceministro le considera inoltre una risposta adeguata alle attività di spionaggio e agli attacchi informatici compiuti da Mosca e al tentativo di avvelenamento dell'oppositore Aleksej Navalnyj. "Considerate le iniziative aggressive della Russia negli ultimi tempi, la reazione è adeguata", ha dichiarato Szynkowski, aggiungendo che "abbraccia tutti gli elementi indispensabili, incluse sanzioni concrete verso persone e soggetto che compiono attività illegali". Interrogato se queste sanzioni e le recenti espulsioni di diplomatici russi in Repubblica Ceca possano essere sufficienti a fare pressione su Mosca perché riduca le tensioni sull'Ucraina orientale, il viceministro parla di "un passo positivo" nella direzione di "limitare l'impunità russa". Szynkowski spera che l'Unione europea possa anch'essa "assumere decisioni adeguate e risolute". (Vap)