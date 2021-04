Slovacchia-Usa: presidente Caputova ha invitato l'omologo Biden nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha invitato l'omologo statunitense, Joe Biden, per una visita nel Paese. Lo comunica l'agenzia di stampa "Tasr", che riferisce le parole del portavoce di Caputova, Martin Strizinec. "Se il presidente degli Stati Uniti accettasse l'invito e si recasse in visita in Slovacchia sarebbe un grande successo per la diplomazia slovacca", ha sottolineato il portavoce. Strizinec non ha specificato quando esattamente l'invito sia stato spedito, né tanto meno la data di una possibile visita. (Vap)