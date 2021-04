Corea del Sud: governo, cooperazione contro le barriere non tariffarie al commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Corea del Sud è già tornata ai livelli precedenti la pandemia di coronavirus, grazie al consistente rimbalzo delle esportazioni e degli investimenti. Lo ha dichiarato il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, nel corso di una riunione nei ministri economici del governo ieri, 19 aprile. l prodotto interno lordo del Paese è ammontato a 463.400 miliardi di won tra ottobre e dicembre dello scorso anno: il dato è quasi analogo a quello del quarto trimestre 2019, quando il pil era ammontato a 468.800 miliardi di won (419 miliardi di dollari). La Corea del Sud ha chiuso il 2020 con una contrazione del Pil di circa l'un per cento. L'ottimismo economico è tornato a crescere nel Paese tra gennaio e marzo di quest'anno, grazie alla forte accelerazione delle esportazioni e della spesa in conto capitale. La Banca di Corea dovrebbe pubblicare il 27 aprile le prime stime in merito all'andamento dell'economia sudcoreana nel primo trimestre 2021. (segue) (Git)