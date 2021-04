Spazio: l'elicottero della Nasa Ingenuity effettua il primo storico volo su Marte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elicottero robotizzato in miniatura Ingenuity, inviato su Marte dall'agenzia spaziale statunitense Nasa, ha effettuato ieri, 19 aprile, il primo storico volo sulla superficie del Pianeta rosso. La Nasa ha dato notizia del successo dell'operazione nella giornata di ieri: l'apparecchio, del peso di 1,8 chilogrammi, si è librato in aria per soli 40 secondi, ma il breve volo ha aperto le porte ad una nuova era di esplorazione aerea di Marte, e potenzialmente di altre mete del Sistema solare, come Venere e la luna di Saturno Titano. Il primo volo di Ingenuity è stato documentato con riprese a colori dalle videocamere a bordo del rover Perseverance, che ha portato il piccolo elicottero robotizzato sulla superficie di Marte due mesi fa. Il controllo della missione al Jet Propulsion Laboratoy (Jpl) della Nasa nei pressi di Los Angeles ha festeggiato la riuscita dell'operazione, che si è svolta secondo i piani. "Possiamo ora affermare che gli esseri umani anno fatto volare un aeroplano su un altro pianeta", ha dichiarato Mimi Aung, project manager di Ingenuity, durante la diretta video di conferma dell'avvenuta missione. (Nys)