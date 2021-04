Ue-Germania: “Handelsblatt”, Commissione scettica su Piano ripresa tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è scettica sul Piano per la ripresa dalla crisi del coronavirus elaborato dal ministero delle Finanze tedesco, giudicandolo “poco ambizioso”. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui l'esecutivo dell'Ue è “seccato anche perché la Germania non sta adempiendo alla sua funzione di modello in Europa”. Il governo federale mancherebbe, infatti, di attuare le riforme, non solo quelle connesse agli aiuti del Fondo europeo per la ripresa, “minando così la credibilità dell'Ue” . Tuttavia, è “estremamente improbabile” che la Commissione europea respinga il Piano per la ripresa tedesco. In Germania è, infatti, in corso la campagna per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo e “qualsiasi richiesta di riforme è vista come un'eccessiva interferenza dell'Ue negli affari interni” del Paese. Come nota “Handelsblatt”, la Commissione europea ha “soprattutto un notevole interesse” alla rapida erogazione degli aiuti agli Stati membri, per cui è necessaria la ratifica del Recovery Fund da parte di ciascun Paese dell'Ue. In tale prospettiva, l'esecutivo europeo “non può permettersi una controversia” con la Germania, “il più grande Stato membro”. (Geb)