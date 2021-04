Giappone: la Cina sospettata di attacchi informatici a centinaia di istituti di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina avrebbe ordinato attacchi informatici ai danni di quasi 200 istituzioni e società di ricerca del Giappone. Lo riferisce l'emittente televisiva pubblica giapponese "Nhk", che cita fonti anonime interne alle indagini condotte dalle autorità di Polizia di quel Paese. Secondo le fonti, le indagini delle autorità giapponesi hanno accertato contatti sotto copertura da parte del Partito comunista cinese per i server utilizzati come piattaforme per gli attacchi informatici subiti dall'agenzia spaziale giapponese Jaxa nel 2016. Gli attacchi informatici a Jaxa e ad altre istituzioni di ricerca giapponese sarebbero stati sferrati da un gruppo di hacker cinesi noto come "Tick", su istruzione delle Forze armate cinesi. Due persone coinvolte nei contatti per il noleggio dei server avrebbero lasciato il Giappone dopo le operazioni di hacking. La denuncia di "Nhk" giunge in un contesto di crescente tensione diplomatica tra Giappone e Cina, un tema che ha dominato l'agenda della recente visita a Washington del primo ministro giapponese, Yoshihide Suga. (Git)