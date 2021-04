Indonesia: l'economia creativa è terza al mondo in rapporto al Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia creativa dell'Indonesia è la terza al mondo in termini di rapporto al prodotto interno lordo nazionale (Pil). Lo ha dichiarato il ministro del Turismo e dell'economia creativa indonesiano, Sandiaga Salahuddin Uno. "Dobbiamo essere orgogliosi del terzo posto dell'Indonesia in termini di contributo dell'economia creativa al Pil", ha dichiarato il ministro nel corso di una conferenza di 500mila nuovi esportatori indonesiani tenutasi a Giacarta ieri, 19 aprile. La classifica globale dell'economia creativa mondiale vede al primo posto gli Stati Uniti con la loro industria cinematografica (Hollywood), seguiti dalla Corea del Sud con l'industria del K-Pop. Per quanto riguarda l'Indonesia, la moda è il primo sottosettore dell'Industria creativa, con un contributo al Pil di 9 miliardi di dollari; segue l'industria culinaria, con un contributo di un miliardo di dollari. Uno ha ricordato che il ministero del Commercio ha lanciato un programma teso a fornire incentivi agli operatori dell'industria creativa per promuoverne le esportazioni. (Fim)