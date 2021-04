Germania: Laschet (Cdu) nominato candidato cancelliere dei conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, è stato nominato dalla dirigenza del proprio partito candidato a cancelliere per i conservatori, in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Laschet correrà per la Cancelleria federale in rappresentanza sia della Cdu sia dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Il presidente di questo partito, Markus Soeder, capo del governo della Baviera, si era proposto come candidato dei conservatori a cancelliere, ma è stato battuto. Per Laschet hanno, infatti, votato 31 dirigenti della Cdu, mentre soltanto nove si sono espressi per Soeder e sei si sono astenuti. (Geb)