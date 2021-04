Argentina: Covid, in arrivo altre 800 mila dosi del vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto per le prossime ore l'arrivo in Argentina di circa 800 mila dosi del vaccino Sputnik V con un volo speciale della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas proveniente da Mosca. Con questo lotto, si legge in una nota ufficiale, sono in totale 8.932.600 le dosi di vaccini anti Covid arrivate in Argentina che includono oltre a quello russo dell'Istituto Gamaleya anche i prodotti elaborati da Oxford-AstraZeneca e Sinopharm. Secondo dati delle autorità sanitarie, ad oggi in Argentina sono state inoculate 6.401.896 dosi, 5.593.620 delle quali rappresentano la prima somministrazione e 808.276 il richiamo. Il paese sudamericano aveva ricevuto questa domenica anche un lotto di 799.000 dosi di Oxford-Astrazeneca che, insieme alla consegna dalla Russia permetteranno il proseguimento senza interruzioni del programma di immunizzazione avviato nel paese il 28 dicembre. Sono 11 con quello di oggi i voli speciali completati dalla linea di bandiera argentina in Russia, che hanno permesso l'approvvigionamento di 4.467.745 dosi del vaccino prodotto dall'Istituto Gamaleya. (segue) (Abu)