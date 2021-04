Usa: Blinken, su clima Stati Uniti restano indietro rispetto a Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato che gli Stati Uniti stanno rimanendo indietro rispetto alla Cina nella cogliere le opportunità create dal cambiamento climatico e dalla lotta contro di esso. Parlando nel Maryland, Blinken ha affermato che questo fenomeno sarà sempre più al centro della politica estera degli Stati Uniti, ma ha promesso anche che l'amministrazione del presidente Joe Biden non permetterà ad altri paesi di "farla franca con cattive pratiche" come le violazioni dei diritti umani solo perchè fanno progressi nella lotta al cambiamento climatico. Gli Stati Uniti non tratteranno "i progressi di altri paesi sul clima come una 'chip' che possono usare per giustificare un cattivo comportamento in altre aree che sono altrettanto importanti per la nostra sicurezza nazionale", ha detto Blinken.(Nys)