Corea del Sud: Fukushima, Seul si assicurerà di partecipare a team monitoraggio Aiea

- La Corea del Sud intende assicurarsi di partecipare al gruppo di monitoraggio guidato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che vigilerà sullo scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua accumulata nei pressi della centrale nucleare giapponese di Fukushima. Lo ha comunicato oggi il ministero degli Esteri della Corea del Sud. Il ministero ha anche rinnovato la promessa di approntare un rapporto da sottoporre all'Assemblea nazionale, in merito ai timori per la salute suscitati dai piani approvati la scorsa settimana dal governo del Giappone. La Corea del Sud ha espresso una netta opposizione al piano, che prevede lo scarico in mare di circa 1,2 milioni di tonnellate di acqua drenata dalla centrale nucleare danneggiata dall'incidente del 2011: l'acqua è stata sottoposta a processi di decontaminazione, ma presenta ancora livelli residui di trizio radioattivo. "Date le preoccupazioni che il nostro Paese possa subire i maggiori danni diretti, intendiamo esprimere la necessità di condivisione di maggiori informazioni e consultazioni, in aggiunta alle verifiche attraverso l'Aiea", afferma un rapporto diffuso oggi dal ministero degli Esteri sudcoreano. "Intendiamo anche formulare una richiesta (al Giappone) affinché consenta l'invio di esperti sudcoreani per il processo di verifica dell'Aiea", si legge nel documento, che chiede anche incontri consultivi tra esperti dei due Paesi. (segue) (Git)