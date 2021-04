Corea del Sud: Fukushima, Seul si assicurerà di partecipare a team monitoraggio Aiea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud, così come Taiwan e la Cina, aveva già manifestato la propria opposizione alla decisione del governo giapponese, presa in accordo con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) e con il favore degli Stati Uniti. L'unica altra opzione allo studio del governo era l'evaporazione dell'acqua contaminata, il cui stoccaggio complicava le operazioni di bonifica e dismissione della centrale nucleare di Fukushima, teatro del disastro del 2011. Il premier giapponese Yoshihide Suga ha assicurato che il governo farà tutto il possibile per garantire la sicurezza dell'operazione, e per limitare i danni reputazionali, specie per l'industria della pesca locale. (Git)