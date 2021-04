Usa: Trump difende Biden dalle critiche legate all'età, "non è vecchio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso a sorpresa l'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, durante una intervista concessa a "Fox News". Alla richiesta di valutare l'operato del presidente in carica dal suo insediamento, lo scorso 20 gennaio, Trump ha citato proprio il tema dell'età e dell'adeguatezza fisica all'incarico, una tra le critiche più ricorrenti mosse a Biden dai conservatori: "Dunque, (Biden) sta per compiere 79 anni. Per quanto mi riguarda, non significa sia vecchio. Conosco molti ultra 80enni che sono capaci tanto quanto lo erano anni prima. Recentemente ho discusso con un 92enne, mi ha detto che si sente meglio di quando aveva vent'anni. 79 anni non sono poi tanti", ha detto Trump, che ha a sua volta 74 anni, e sarebbe intenzionato a ricandidarsi alla Casa Bianca tra tre anni, nel 2024. "non penso sia nemmeno appropriato per me commentare in merito all'età. Penso sia una questione che parla per se stessa. Spetta elle persone fare la loro valutazione. Certo, immagino che se fossi al suo posto, sarebbero tutti indignati, mi sbaglio?", ha aggiunto l'ex presidente. (Nys)