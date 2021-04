Corea del Nord: a congresso l'organizzazione giovanile del Partito del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega giovanile Kimilsungist-Kimjongilist, principale organizzazione giovanile in seno al Partito del lavoro della Corea del Nord, terrà questa settimana il suo primo congresso da cinque anni a questa parte. Lo hanno annunciato i media di Stato di quel Paese oggi, 20 aprile. Il congresso avrebbe come obiettivo il consolidamento della disciplina ideologica, che la leadership nordcoreana ritiene minata nelle giovani generazioni da crescenti influenze esterne. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), il congresso della Lega giovanile aprirà i battenti il 27 aprile a Pyongyang. Nel corso dell'evento "verranno valutati i successi e le esperienze accumulati tramite le attività giovanili, e verranno analizzate le mancanze e le lezioni apprese", afferma l'agenzia. I partecipanti al congresso discuteranno anche l'attuazione da parte della Lega giovanile delle decisioni e degli indirizzi politici adottati in occasione del Congresso del Partito del lavoro, lo scorso gennaio. (Git)