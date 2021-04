Giappone: Covid, Pfizer ha fatto pressioni per negoziare direttamente col premier Suga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo "Nikkei", però, Suga avrebbe tentato un approccio diretto a Pfizer già lo scorso dicembre, insoddisfatto dai progressi nella negoziazione delle forniture . Kono avrebbe tentato di imporsi come negoziatore anche alla fine di febbraio, quando Pfizer ha annunciato l'aumento della produzione dei suoi vaccini in Europa. Il Giappone sembra essersi assicurato forniture sufficienti alla campagna di vaccinazione nazionale degli anziani di età superiore a 65 anni, ma un altro ostacolo è rappresentato dai controlli alle esportazioni da parte dell'Unione europea, che a gennaio ha imposto autorizzazioni avanzate per l'esportazione dei vaccini prodotti in Europa, inclusi quelli prodotti per il Giappone presso lo stabilimento di Pfizer nel Belgio. Per tentare di appianare questo ostacolo, Kono avrebbe fatto leva sui suoi contatti e il suo trascorso da ministro degli Esteri giapponese. (segue) (Git)