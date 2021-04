Albania: inaugurato a Kukes il secondo aeroporto internazionale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato ieri a Kukes, nel nord est dell'Albania, il secondo aeroporto internazionale del Paese. Il volo inaugurale diretto a Kukes, operato dalla compagnia aerea Air Albania, è partito da Londra e ha fatto una una sosta a Rinas, aeroporto a nord di Tirana, dove sono saliti a bordo anche il premier albanese Edi Rama e il ministro delle Infrastrutture Belinda Balluku. Secondo quanto riferisce la stampa di Tirana, le prime destinazioni dei voli nell'aeroporto di Kukes saranno località di Italia, Svizzera e Germania. Dopo l'inaugurazione di ieri, avvenuta alla presenza del premier ed in piena campagna elettorale per le elezioni del 25 aprile, per l'effettiva entrata in funzione potrebbero volerci tuttavia ancora alcuni mesi in quanto bisognerà attendere il completamento della fase di certificazione internazionale. La ministra delle Infrastrutture Balluku ha sottolineato che il nuovo scalo contribuirà allo sviluppo economico di tutto il nord dell'Albania. L’aeroporto internazionale di Kukes si chiama "Zayed-Le Ali del Nord" e il suo terminal occupa un’area di 3500 metri quadrati, mentre al suo interno vi è anche un museo in ricordo del conflitto della fine degli anni Novanta in Kosovo.(Alt)