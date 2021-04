Usa-Russia: Casa Bianca, oppositore Navalnyj va “trattato con umanità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, l’attivista e oppositore russo Aleksej Navalnyj va “trattato con umanità”. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro con i giornalisti a Washington, ribadendo quanto affermato da altri esponenti dell’amministrazione come il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan. Per il governo statunitense, Mosca sarà ritenuta responsabile della sorte di Navalnyj, malato e in sciopero della fame da fine marzo. “Il nostro obiettivo – ha spiegato Psaki - è continuare a spingere per il suo rilascio e ribadire la nostra opinione che deve essere trattato umanamente". Navalnyj intanto è in fase di trasferimento dalla colonia penale di Pokrov, dove sta scontando la pena detentiva, all'unità di degenza dell'ospedale regionale. È quanto si apprende dal canale Telegram dell'emittente "Dozhd", citando il Servizio penitenziario federale. L’attivista sarà sottoposto a una terapia "vitaminica", come si legge in un comunicato del Servizio penitenziario federale russo. Il trattamento avverrà "con il consenso del paziente". La commissione dei medici del ministero dell'Interno ha deciso di trasferire Navalnyj al reparto di degenza all'ospedale regionale per detenuti, situato nel territorio dell'IK-3 nella regione di Vladimir, il che impedirà all'attivista di ricevere le cure di medici civili. Allo stato attuale, la salute di Navalnyj è valutata come "soddisfacente" dal Servizio penitenziario e viene visitato quotidianamente da un medico generico.(Nys)