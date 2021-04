Usa: Casa Bianca, Biden intende aumentare tetto rifugiati entro 15 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende aumentare il tetto dei rifugiati ammessi nel territorio Usa entro il 15 maggio. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Paski, nel consueto incontro con i giornalisti a Washington. A febbraio, il dipartimento di Stato ha presentato al Congresso un piano per alzare da 15mila a 62.500 il tetto massimo di rifugiati messo in atto da Trump per consentire il reinsediamento negli Stati Uniti. La proposta era in linea con l'impegno espresso da Biden durante la sua campagna elettorale di aumentare il tetto dei rifugiati e riportare gli Stati Uniti ad ammetterne un numero maggiore dopo lo storico abbassamento degli arrivi sotto l'amministrazione Trump. Ma con il surriscaldarsi della situazione al confine tra Stati Uniti e Messico la proposta e le relative pratiche burocratiche si sono arenate. Il ritardo ha comportato la cancellazione di centinaia di voli di rifugiati e ha lasciato migliaia di persone in attesa di arrivare negli Stati Uniti. (Nys)