Uruguay: presidente Lacalle Pou, misure contro Covid proseguiranno anche a maggio (2)

- Secondo i dati ufficiali in Uruguay si sono registrati 2.346 casi di coronavirus e 60 decessi nelle ultime 24 ore mentre il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 152.089 unità con 1.647 morti. Il numero dei casi attivi è di 29.219 unità, mentre il livello di occupazione dei posti di terapia intensiva, sempre secondo dati ufficiali, è del 71,8 per cento a livello nazionale. Il programma di vaccinazione anti-Covid iniziato il 27 febbraio prosegue ad un ritmo costante e secondo l'ultimo bollettino sono state somministrate un totale di 1.383.577 dosi, 314.407 delle quali sono seconde somministrazioni. Nel paese si stanno inoculando i vaccini del laboratorio cinese Sinovac, che è quello maggiormente usato, del laboratorio statunitense Pfizer, utilizzato esclusivamente per l'immunizzazione del personale sanitario, e di Oxford-AstraZeneca, quest'ultimo acquisito tramite il meccanismo Covax coordinato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Abu)