Cile: Covid, presidente Pinera vede la "luce alla fine del tunnel" (2)

- Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno registrato 6.643 nuovi casi e 100 decessi. Si tratta di una cifra leggermente inferiore alla media dell'ultima settimana che si era mantenuta attorno ai 6.800 casi, con picchi oltre i 7.000. Il numero dei casi attivi è di 44.701 anche se la proiezione che comprende anche i casi asintomatici non rilevati ascende a oltre 60 mila. Il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva è ancora in ascesa con un 95 per cento del sistema compromesso. In termini nominali si tratta di 4.191 persone ricoverate su un totale di 4.389 posti disponibili. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 1.131.340, mentre il numero totale delle vittime è di 27.277. Secondo dati ufficiali ad oggi sono state somministrate un totale di 13.160.206 tra prime e seconde dosi. Attualmente nel paese si stanno vaccinando le persone tra i 49 ed i 47 anni. (segue) (Abu)