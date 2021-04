Cile: Covid, presidente Pinera vede la "luce alla fine del tunnel" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile sta portando avanti una delle campagne vaccinali più rapide al mondo: secondo le stime elaborate da "Our World in Data" è il quinto in assoluto per vaccini somministrati ogni cento abitanti. Un ritmo che a lungo è risultato in contrasto con il ritmo elevato di diffusione dei contagi. Per molti, un dato collegabile alla cautela mostrata da alcuni responsabili cinesi sulla efficacia del vaccino SinoVac. Intervistato da "Agenzia Nova", il direttore dell'Istituto di medicina della Universidad Austral del Cile e membro della squadra del ministero delle Scienze per la strategia vaccinale Covid-19, Mario Calvo Arellano, aveva riconosciuto che il CoronaVac, il prodotto più usato nel paese, aveva caratteristiche tali da dispiegare i suoi effetti migliori solo quattordici giorni dopo aver somministrato la seconda dose. (segue) (Abu)