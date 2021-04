Argentina: Covid, in arrivo altre 800 mila dosi del vaccino Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una media di oltre 22 mila contagi giornalieri nell'ultima settimana l'Argentina sta subendo appieno in questi ultimi giorni l'impatto della seconda ondata della pandemia Covid-19 nella regione con conseguenze dirette sulla tenuta del sistema sanitario. La media dei contagi è più che raddoppiata in sole due settimane dall'inizio di aprile toccando un picco record venerdì 16 aprile con oltre 29 mila casi, e il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva ha già toccato il 100 per cento, secondo quanto denuncia in un incontro con la stampa il ceo e proprietario di Swiss Medical, una delle principali compagnie di assicurazione medica privata del paese, Claudio Belocopitt. "Dal punto di vista tecnico il sistema è già saturo, stiamo operando al di fuori di un livello logico e tecnicamente accettabile di occupazione. La maggior parte degli ospedali privati è già al 95 per cento di occupazione delle terapie Covid-19. Quelli pubblici hanno ancora un margine minimo ma si tratta di una situazione chiaramente provvisoria se la curva di contagi non scende", ha affermato Belocopitt. (segue) (Abu)