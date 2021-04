Usa-India: colloquio tra Blinken e Jaishankar, ribadita importanza relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Affari esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, durante il quale le parti hanno riaffermato l'importanza delle relazioni e della cooperazione tra Stati Uniti e India sulle questioni di sicurezza regionale. Lo riferisce il dipartimento di Stato, precisando che Blinken e Jaishankar hanno convenuto sulla necessità di “un coordinamento stretto e frequente a sostegno di una pace e di uno sviluppo duraturi per il popolo afghano”. I due hanno inoltre ribadito il loro impegno condiviso per i valori democratici e il sostegno reciproco per il ripristino della democrazia in Myanmar. Il segretario di Stato e l’omologo indiano hanno inoltre discusso della cooperazione tra Stati Uniti e India sui cambiamenti climatici, nella lotta alla pandemia di Covid-19 e altre sfide globali.(Nys)