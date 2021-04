Bolivia: Covid, atteso arrivo nuovo lotto di Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro del Commercio estero della Bolivia, Benjamin Blanco, ha confermato che un aereo della compagnia di bandiera Boliviana de Aviacion (BoA) atterrerà oggi - 20 aprile - a mezzogiorno all'aeroporto Jorge Wilstermann di Cochabamba con un lotto di 200 mila dosi del vaccino Sputnik V. In dichiarazioni rilasciate all'emittente "Red Uno", il funzionario ha annunciato che un aereo di BoA è partito nel pomeriggio di domenica dall'aeroporto internazionale Viru Viru, a Santa Cruz, diretto a Mosca con scalo tecnico a Madrid, Spagna. "Contiamo che (l'aereo) arrivi martedì verso mezzogiorno all'aeroporto di Cochabamba da dove si darà successivamente inizio alla distribuzione", ha detto Blanco. Il lotto in arrivo, si legge in una nota dell'agenzia stampa "Abi", è costituito da 200.000 prime dosi stivate in 37 contenitori, ed era stato annunciato venerdì 16 dal presidente Luis Arce. La distribuzione sarà effettuata a ciascun dipartimento in base a criteri epidemiologici e al numero di popolazione. Il totale di dosi acquisite dal governo di Luis Arce al Fondo russo per gli investimenti è di 5,2 milioni di dosi. (segue) (Brb)