© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una proposta a Turismo Roma Web. Con la bella stagione, nel rispetto delle regole covid, non si può pensare di agevolare l’utilizzo di spazi all’aperto, ad esempio le nostre ville, per spettacoli dal vivo Togliendo provvisoriamente burocrazia? Grazie". Lo scrive su Twitter Alessandro Gassman taggando il sindaco di Roma Virginia raggi che, gli risponde: "Buona idea, parliamone". (Com)